Черновецький вигадав власний податок - на розкіш
Введуть після референдуму?
|Олесь Довгий
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, який вніс на розгляд депутатів проект рішення про проведення у Києві тематичного референдуму з метою визначення думки киян про запровадження зазначених платежів.
О.ДОВГИЙ повідомив, що пропозиція і відповідний проект рішення про введення платежу за користування предметами розкоші озвучив на погоджувальній раді Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Ця пропозиція була підтримана і тому з голосу внесена до порядку денного сьогоднішнього засідання. Депутати 64 голосами підтримали цю ініціативу для сьогоднішнього розгляду.
О.ДОВГИЙ наголосив, що в нинішніх умовах фінансової кризи для міста важливі нові джерела поповнення місцевого бюджету і запропонований мером податок на предмети розкоші може стати таким потенційним джерелом надходження.
Внесений до Київради проект передбачає дати доручення Київській міській держадміністрації підготувати та провести місцевий референдум з питань запровадження у столиці загальнообов’язкового платежу – цільового соціального внеску власників предметів розкоші.
Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що в Києві передбачається внести додаткову плату за дорогі автомобілі, користування приватними літаками, вертольотами, а також пересування водним простором на приватних човнах та за проліт над містом і т.д.