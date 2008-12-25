Черновецький вигадав власний податок - на розкіш

На сьогоднішньому засіданні сесії Київради з доповіддю щодо введення у столиці окремого платежу за користування предметами розкоші, має виступити Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, який вніс на розгляд депутатів проект рішення про проведення у Києві тематичного референдуму з метою визначення думки киян про запровадження зазначених платежів.

О.ДОВГИЙ повідомив, що пропозиція і відповідний проект рішення про введення платежу за користування предметами розкоші озвучив на погоджувальній раді Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Ця пропозиція була підтримана і тому з голосу внесена до порядку денного сьогоднішнього засідання. Депутати 64 голосами підтримали цю ініціативу для сьогоднішнього розгляду.

О.ДОВГИЙ наголосив, що в нинішніх умовах фінансової кризи для міста важливі нові джерела поповнення місцевого бюджету і запропонований мером податок на предмети розкоші може стати таким потенційним джерелом надходження.

Внесений до Київради проект передбачає дати доручення Київській міській держадміністрації підготувати та провести місцевий референдум з питань запровадження у столиці загальнообов’язкового платежу – цільового соціального внеску власників предметів розкоші.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що в Києві передбачається внести додаткову плату за дорогі автомобілі, користування приватними літаками, вертольотами, а також пересування водним простором на приватних човнах та за проліт над містом і т.д.