RosUkrEnergo не змінить ціну на газ для України до кінця року

RosUkrEnergo AG не змінить ціну на газ, що імпортується до України, до кінця 2006 року. У IV кварталі до України газ поставлятиметься за ціною 95 дол. за 1 тис. кубометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива і енергетики, відповідна домовленість була досягнута в ході сьогоднішніх переговорів у Москві міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКО з головою правління ВАТ "Газпром" (РФ) Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Під час зустрічі були підписані контракти на поставку RosUkrEnergo природного газу середньоазіатського походження в IV кварталі 2006 року, в яких враховані економічні умови закупівлі газу ВАТ «Газпромом». Крім того, сторони домовилися про те, що для забезпечення прийнятних цінових умов зберігається схема поставок газу через спільне підприємство RosUkrEnergo.

В ході переговорів визначена ресурсна база поставок газу до України в 2007-2009 рр. в обсязі 55 млрд. кубометрів щорічно, що "повністю відповідає потребам української економіки в імпортному газі".

Також сторони обговорили підходи до формування ціни на газ середньоазіатського походження на період 2007-2009 рр., яка базуються на ринкових принципах і з урахуванням стратегічної співпраці в газовій сфері.

Остаточне оформлення контрактів у частині ціни на газ в 2007-2009 рр. буде завершено до кінця цього року, наголошується в повідомленні Мінпаливенерго.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (зареєстрована в Швейцарії) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року.

RosUkrEnergo на 50% належить «Газпрому», інші 50% належать компанії Centragas Holding і перебувають в номінальному триманні Raiffeisen Investment. Бенефіціарами Centragas Holding є українські підприємці Дмитро ФІРТАШ - 40% і Іван ФУРСІН - 10%.

Ціна газу, що закуповується у RosUkrEnergo Україною, з 1 січня становить 95 дол. за 1 тис. кубометрів. При цьому «Газпром» повністю передав компанії права на продаж газу Україні, «Нафтогаз України» делегував їй повноваження з експорту газу за межі країни. Реалізацією газу українським споживачам займається ЗАТ «УкрГаз-Енерго», створене на паритетних засадах НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.