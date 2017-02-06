Суд заочно заарештував захоплені Росією бурові установки в Чорному морі

Про це йдеться в ухвалі суду від 27 січня 2017 року, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає LB.ua.

Арешт був накладений у рамках кримінального провадження, відкритого 14 грудня 2015 року за фактом незаконного переміщення та заволодіння цими буровими установками.

Йдеться про несамохідні самопідйомні плавучі бурові установки В-319 "Україна" ("Незалежність") і В-312 "Петро Годовалець", побудовані в 2012 році компанією Keppel Corporation (Сінгапур), а також установку "Сиваш", побудовану в 1979 році в Астрахані (Росія), і "Таврида", побудовану в 1991 році в Астрахані й добудовану в 1995 році в Миколаєві.

Ці плавучі установки були визнані поліцією речовими доказами у цьому кримінальному провадженні тільки 23 січня 2017 року.

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Самопідйомні плавучі бурові установки "Петро Годованець" та "Україна" були заарештовані Печерським райсудом Києва 23 грудня 2015 року за клопотанням Генпрокуратури в рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру у зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НАК "Нафтогаз" і "Чорноморнафтогазу" при їхній закупівлі.