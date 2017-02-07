Журналісти з'ясували, як друзі Путіна заробляють на українцях мільярди й вкладають їх у війну на Донбасі (відео)

Так, російський олігарх Ігор Ротенберг купив 46% акцій "Тульського патронного заводу" — одного із найбільших виробників боєприпасів у РФ. Саме його патрони використовують бойовики на сході України, йдеться в сюжеті програми "Гроші".

Цей самий Ігор Ротенберг щодня заробляє на одному із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва.

Зазначимо, що Ігор Ротенберг — один із найбагатших бізнесменів Росії, син впливового кремлівського олігарха та давнього друга президента РФ Володимира Путіна Аркадія Ротенберга.

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Саме за президенства Путіна клан Ротенбергів здобув небувалих висот у бізнесі: вони акціонери потужних інженерних компаній у нафтогазовій та авіаційній галузях, мають власний банк і володіють скандальною корпорацією "ТПС Нерухомість", що будує торговельні центри у Росії та Україні.

Від початку анексії Криму та війни на Донбасі у друга Путіна Аркадія Ротенберга виникли фінансові неприємності через санкції, накладені США та ЄС на його бізнес. Але Ротенберг-старший не розгубився і переписав частину корпорацій на сина Ігоря, і відтоді його ім'я все частіше лунає у найгучніших бізнес-угодах Росії.

Компанія "ТПС нерухомість" — одне з найуспішніших дітищ Ротенбергів. Вона зводить торгові центри у Москві, Сочі, її ж творінням є і київська "Ocean Plaza", відкривату яку Ротенберг-старший приїжджав особисто.

Бізнес-родина Ротенбергів, що з "Тульського патронного заводу" постачає патрони ворожій російській армії, одночасно отримує мільйони від торгівлі у Києві.

В українських реєстрах зазначено, що кінцевий бенефіціарний власник "ТПС нерухомість" — Ігор Аркадійович Ротенберг, РФ.

Раніше суд ЄС визнав, що Росія постачає озброєння на Донбас. Так, заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Петухов назвав рішення суду Європейського Союзу про правомірність санкцій проти російського оборонного концерну "Алмаз-Антей" черговою перемогою у справі доведення відповідальності Росії за збройний конфлікт на Донбасі та продовження антиросійських санкцій.