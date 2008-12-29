Ющенко обговорив зі Стельмахом бюджет і борги Нафтогазу

Президент Віктор ЮЩЕНКО обговорив з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ державний бюджет на 2009 рік.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

В.СТЕЛЬМАХ доповів главі держави про основні тенденції на валютному ринку та заходи, яких вживає Національний банк.

Також Президент та голова НБУ обговорили можливість фінансової підтримки НАК «Нафтогаз України» для проведення розрахунків за імпортований газ.

За повідомленням прес-служби глави держави, під час зустрічі було обговорено стан розрахунків за імпортований газ, зокрема, було розглянуто можливість фінансової підтримки НАК «Нафтогаз України» для проведення таких розрахунків.