Литвин у Росії закликав повернутися до розмови про консорціум

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна та Росія мають повернутися до переговорів про створення газового консорціуму.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

Спікер українського парламенту вважає, що газ не повинен бути політичним товаром. «Очевидно, ми повинні виходити з того, що колись у нас була єдина газотранспортна система», - додав він. За словами В.ЛИТВИНА, «з української сторони не має демонструватися певна сервільність», потрібно думати про економічний результат.

«Очевидно, ми повинні повернутися до розмови про консорціум. Ми, очевидно, повинні повернутися до взаємних переговорів з приводу того, щоб Україна на відповідних прозорих цивілізованих підставах отримала доступ до розроблення родовища, для того, щоб цю проблему в наших відносинах зняти», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас голова Верховної Ради України наголосив, що газові питання потрібно вирішувати на рівні виконавчої влади. За його словами, «якщо ми не знайдемо спільну мову, яка буде зрозуміла, вигідна Росії та Україні, так, почнуть будувати обхідні газопроводи, і ми опинимося з цією трубою». В.ЛИТВИН наголосив, що в такому разі Україна та РФ «стануть дедалі більше віддалятися один від одного».

Кажучи про газовий консорціум, він зазначив, що «потрібно дуже серйозно порахувати і отримати від цього обопільну вигоду».

«Я вважаю, сама ідея – вона правильна, сама ідея потребує реанімації, а її конкретне наповнення – це робота експертів і урядів», - додав В.ЛИТВИН.