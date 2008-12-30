У Луцьку відбулася урочиста академія до 100-річчя народження Бандери

У Луцьку в народному домі „Просвіта" вчора відбулась урочиста академія, присвячена 100-річчю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, у зібранні взяли участь ветерани ОУН-УПА, представники міської та обласної влади, громадських та молодіжних патріотичних організацій.

На початку академії керуючий Волинською єпархією Української православної церкви (Київського патріархату) МИХАЇЛ відслужив молебень за С.Бандерою та побажав довгих років життя його наступникам, ветеранам та молодим патріотам.

В урочистій академії також взяли участь представники волинської організації „Пласт", які виконали повстанську пісню „Ні болю, ні жалю", фольклорний гурт „Чачка", ансамбль танцю „Волиняночка" та інші.

Довідка УНІАН. 1 січня 2009 року виповнюється 100 років від дня народження провідника ОУН С.Бандери.