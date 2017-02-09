Нардепи визначились із кандидатом у члени НАЗК

У Верховній Раді народні депутати визначили кандидата у члени НАЗК

Ним став голова Антикорупційного комітету Асоціації українських правників Олег Марцеляк. За нього проголосували 226 народних депутатів.

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Відповідну постанову №5418 намагалися проголосувати не один раз, бо голосів не вистачало.

Як повідомляв УНІАН раніше, національне агентство з питань запобігання корупції блокує призначення переможців конкурсів на зайняття посад державної служби, не надаючи висновків спеціальної перевірки кандидатів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Треба говорити відверто, чому це сталося? Чому зараз у нас проблема зі спецперевірками щодо всіх без винятку кандидатів, які йдуть на посади за конкурсами не тільки на посади керівників центральних органів виконавчої влади, але й головних спеціалістів у регіонах. Тому що Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинно надавати відповідні висновки про спецперевірки, один з висновків, просто цього не робить з 1 січня і саботує роботу", - наголосив міністр.