НАЗК блокує призначення переможців конкурсів на зайняття посад держслужби - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

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"Треба говорити відверто, чому це сталося? Чому зараз у нас проблема зі спецперевірками щодо всіх без винятку кандидатів, які йдуть на посади за конкурсами не тільки на посади керівників центральних органів виконавчої влади, але й головних спеціалістів у регіонах. Тому що Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинно надавати відповідні висновки про спецперевірки, один з висновків, просто цього не робить з 1 січня і саботує роботу", - наголосив міністр.

Петренко підкреслив, що НАЗК не виконує свою функцію і не видає сотням людей, які пройшли конкурси, відповідні документи щодо спецперевірок.