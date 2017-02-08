НАЗК блокує призначення переможців конкурсів на зайняття посад держслужби - Петренко
Національне агентство з питань запобігання корупції блокує призначення переможців конкурсів на зайняття посад державної служби, не надаючи висновків спеціальної перевірки кандидатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко.
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"Треба говорити відверто, чому це сталося? Чому зараз у нас проблема зі спецперевірками щодо всіх без винятку кандидатів, які йдуть на посади за конкурсами не тільки на посади керівників центральних органів виконавчої влади, але й головних спеціалістів у регіонах. Тому що Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинно надавати відповідні висновки про спецперевірки, один з висновків, просто цього не робить з 1 січня і саботує роботу", - наголосив міністр.
Петренко підкреслив, що НАЗК не виконує свою функцію і не видає сотням людей, які пройшли конкурси, відповідні документи щодо спецперевірок.