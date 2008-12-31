Заступник голови Газпрому вирішив пожартувати на прес-конференції

Російський "Газпром" готовий продовжувати переговори з "Нафтогаз Україна", доки українська сторона готова це робити.

Як передає РІА «Новости», про це заявив сьогодні офіційний представник російської газової монополії Сергій КУПРІЯНОВ.

"Доти, доки наші українські колеги будуть готові їх продовжувати, ми, природно, будемо це робити", - сказав він.

У свою чергу заступник голови Правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ нагадав, що голова "Нафтогазу" Олег ДУБИНА перебуває в Москві і бере участь у переговорах про постачання російського газу до України.

"Сподіваюся, що доки ми тут (на прес-конференції), він не виїхав. А може, ще хтось і приїде", - пожартував О.МЕДВЕДЄВ.

Раніше з`являлися повідомлення про можливий приїзд до Москви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО для врегулювання газових проблем з Росією. Але щойно надійшло повідомлення, що візит скасовано.