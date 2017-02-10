Клімкін розповів подробиці телефонної розмови Трампа і Порошенка

Про це Клімкін повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

Клімкін розповів, що президент України Петро Порошенко провів дві телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом, і перша стосувалася знайомства між президентами.

Зокрема, він сказав, що перша розмова після інавгурації Трампа планувалася певною мірою як протокольна, але за словами міністра, "такою вона не стала".

Клімкін заявив, що під час першої розмови Трамп запитав Порошенка, що відбувається на Донбасі. "І відбувся, як на мене, дуже класний обмін думками", - додав глава МЗС.

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При цьому, він розказав про особливість останьої розмови Порошенка з Трампом, яка відбулася в ніч на 5 лютого.

"Вона була дуже глибокою за змістом, оскільки вона почалася відповідно з декількох фраз, вітання, і одразу перейшла до суті, буквально з третьої-четвертої фрази", - заявив Клімкін.

Як зазначив міністр, глава Української держави дуже детально поінформував лідера Сполучених Штатів про ситуацію навколо Авдіївки.

"Дуже конкретна розмова, що відбувається, чому саме відбувається, і з боку американського президента звучали дуже глибокі запитання, які свідчать, що він був пробрифінгований. Він знав факти, і це була дійсно хороша розмова", - наголосив Клімкін.

Також він додав, що про певні речі не може говорити.

Як свідчить Клімкін, під час розмови Порошенка з Трампом, він та заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв були присутніми та чули зміст розмови.

"Ми слухаємо розмову. Стосовно участі в розмові, я утримуюсь від деталей, але ми присутні на розмові для того, щоб працювати як команда", - наголосив Клімкін.

Окрім того, він підтвердив, що наступного тижня відвідає Сполучені Штати. На його переконання, нова адміністрація США знає, якої політики дотримуватися, і в чому полягають її інтереси. "А її інтереси полягають в тому, щоб підтримати демократичну і європейську Україну, і щоб ми ніяким чином не повернулися до пострадянської реальності", - заявив Клімкін.

Також він розповів про підготовку візиту президента України до США для можливої зустрічі з Трампом.

"Ми спілкуємось і з Радою національної безпеки, і з Державним департаментом. Нам потрібно належним чином підготуватися до цієї зустрічі. Оскільки ми маємо декілька питань на порядку денному, деякі пропозиції в контексті взаємодії - саме української і американської - ми готуємо додатково. Я хочу їх спочатку обговорити. Їх зараз обговорює наш посол (Валерій Чалий), у нас є декілька додаткових контактів", - розповів глава МЗС.

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Водночас він висловив свою думку і в контексті короткої зустрічі лідера політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко із Трампом в рамках Національного молитовного сніданку у Вашингтоні .

"Я вважаю, що дуже сумно, коли наші політики – і байдуже хто – використовують дуже важливі міжнародні зустрічі у суто внутрішньополітичних цілях. І я це вважаю як особисто, так і як міністр. Якщо у нас так усі їздили, уся Верховна Рада зустрічалася і просувала наші інтереси, я б за це був аж двома руками. Але насправді, це, на жаль, не так. Давайте працювати на державу, на Україну, а не на внутрішньополітичну боротьбу", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що його візит до США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом відбудеться найближчим часом.