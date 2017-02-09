Битва за Авдіївку: у НАТО висловили одностайну підтримку України

Про це повідомила віце-прем’єр з питань євроінтеграції та євроатлантичної співпраці Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

"Усі країни Альянсу висловили одностайну підтримку України, територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. У країн-членів НАТО нема сумнівів щодо того, що саме Росія та її поплічники відповідальні за ескалацію безпекової ситуації на Донбасі", - повідомила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, союзники підтвердили, що скасування санкцій проти Росії неможливе, тому що не виконуються Мінські домовленості, які єдиним шляхом вирішення конфлікту.

"Саме тому НАТО продовжуватиме політичний тиск на Росію, хитання з цього приводу не буде. В НАТО також відзначили видимі результати реформ в Україні. Члени Альянсу вважають, що такий обмін інформацією з Україною є надзвичайно важливим", - зазначила віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка Донецької області з 29 січня зазнавала масованих ударів з боку бойовиків. Внаслідок обстрілів місто було повністю знеструмлено, десятки житлових будинків були зруйновані та пошкоджені.

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Від обстрілів загинули не менш як 10 українських військовослужбовців, а також мирні жителі Авдіївки. Упродовж тижня ремонтні роботи не вдавалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.

Лише 5 лютого фахівці змогли відремонтувати ЛЕП і відновити електропостачання Авдіївки. Наразі в усіх регіонах України триває збір гуманітарної допомоги для Авдіївки.