Порошенко заявив, що домовився із Трампом про візит до США "найближчим часом"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом в Києві.

«Ми домовились (під час телефонної розмови лідерів України та США 5 лютого – УНІАН), що найближчим часом відбудеться мій візит до США, і для технічної підготовки цього візиту ми також домовилися, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Вашингтон і проведе необхідні переговори з цього приводу», - заявив глава держави.

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«Нещодавно (5 лютого – УНІАН) відбулася дуже дружня телефонна розмова між мною та президентом Трампом. Ми обговорили широке коло питань нашої співпраці, у тому числі і російську агресію на сході нашої держави, незаконну анексію Криму і координацію наших дій в цьому напрямку», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час розмови президент України подякував главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.