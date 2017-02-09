"Мені просто боляче від цього": Тимошенко каже, що не чекала Трампа біля туалету

13:17, 09 лютого 2017
Політика
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Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запевняє, що з президентом США Дональдом Трампом зустрілася, але не біля туалету, а в окремій кімнаті. 

Тимошенко запевняє, що зустрічалася з Трампом у окремій кімнаті, а не біля туалету / Фото УНІАН

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Якби хто завгодно біля туалету міг зустрітися з президентом США, я думаю, що там був би весь світ сьогодні і ловив би президента біля туалету. Мені просто боляче від цього. Зустріч проходила абсолютно гідно, планово, це окрема кімната, де проходили події молитовного сніданку", - заявила Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко зустрілася з президентом США Дональдом Трампом під час молитовного сніданку, який відбувся 2 лютого в Вашингтоні. ЗМІ писали, що Тимошенко нібито чекала президента США біля туалету, потім їх провели в невеликий офіс.

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Теги: #Трамп#Тимошенко#зустріч