"Мені просто боляче від цього": Тимошенко каже, що не чекала Трампа біля туалету
13:17, 09 лютого 2017Політика
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Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запевняє, що з президентом США Дональдом Трампом зустрілася, але не біля туалету, а в окремій кімнаті.
Тимошенко запевняє, що зустрічалася з Трампом у окремій кімнаті, а не біля туалету / Фото УНІАН
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "112 Україна".
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"Якби хто завгодно біля туалету міг зустрітися з президентом США, я думаю, що там був би весь світ сьогодні і ловив би президента біля туалету. Мені просто боляче від цього. Зустріч проходила абсолютно гідно, планово, це окрема кімната, де проходили події молитовного сніданку", - заявила Тимошенко.
Раніше повідомлялося, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко зустрілася з президентом США Дональдом Трампом під час молитовного сніданку, який відбувся 2 лютого в Вашингтоні. ЗМІ писали, що Тимошенко нібито чекала президента США біля туалету, потім їх провели в невеликий офіс.
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