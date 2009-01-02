Евакуацію українських громадян із Сектору Газа мають розпочати сьогодні

Cьогодні має розпочатися операція з евакуації українських громадян із території Сектору Газа.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ Василя КИРИЛИЧА.

Зокрема, зазначив він, за повідомленням Посольства України в Державі Ізраїль, 1 січня розпочалась завершальна стадія підготовки до евакуації українських громадян (у складі спільної групи громадян РФ, Білорусі, Молдови) з території Сектору Газа. Орієнтовний час початку операції - 2 січня ц.р.

За даними В.КИРИЛИЧА, погоджено порядок виводу громадян з Сектору, проходження автоколони з евакуйованими територією Ізраїлю та перетин ізраїльсько-йорданського кордону.

За наявною в Посольстві інформацією, в Секторі Газа колону евакуйованих мають супроводжувати автомобілі Міжнародного Червоного Хреста.

За даними Посольства РФ в Ізраїлі, 2 січня ц.р. заплановано прибуття до аеропорту м. Амман (Йорданія) двох російських літаків МНС Росії для подальшого транспортування евакуйованих з Йорданії до Москви.

При цьому В.КИРИЛИЧ звернув увагу, що Посольство України в Ізраїлі наголошує, що підготовка та безпосереднє здійснення операції залежить від розвитку військово-політичної ситуації в зоні конфлікту, яка в даний час характеризується як надзвичайно складна та небезпечна. Існує низка реальних ризиків при здійсненні всіх без виключення етапів операції, що потребує максимально високого рівня координації та взаємодії всіх її учасників, підкреслив речник МЗС.

Ситуація в Секторі Газа перебуває на постійному контролі в Посольствах України в АРЄ, Державі Ізраїль, Представництві України при Палестинській Національній Адміністрації та в ДКС МЗС України.

Як повідомлялося, Ізраїль проводить в Секторі Газа масовану військову операцію у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських територій палестинськими бойовиками.