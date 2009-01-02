Ющенко оскаржує у КС норму бюджету-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання відповідності Конституції України статті 86 Закону "Про Державний бюджет на 2009 рік" (щодо обмеження права Національного банку одноосібно здійснювати рефінансування комерційних банків).

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Прес-служба нагадує, що частиною першою статті 86 Закону право здійснювати рефінансування комерційних банків надано Національному банку України разом із Кабінетом міністрів України. Також частиною другою статті 86 Закону зупинено дію частини другої статті 36 та пункту 1 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" щодо встановлення і зміни ставки рефінансування та визначення порядку надання кредитів комерційним банкам для підтримки ліквідності (рефінансування комерційних банків) Національним банком України одноосібно.

У своєму конституційному поданні Президент спирається на попередні рішення КС, в яких суд дійшов висновку, що зупинення законом про державний бюджет України дії інших законів України, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає низці норм Конституції України.

Президент просить КС визнати такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), статтю 86 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

Брати участь в конституційному провадженні за цим поданням Президент уповноважив заступника глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік». 29 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав бюджет.

Стаття 86 держбюджету на 2009 рік зобов`язує Національний банк України узгоджувати порядок рефінансування комерційних банків з Кабінетом міністрів.