Кабмін знизив ставку збору з купівлі-продажу безготівкової валюти

Кабінет міністрів України знизив ставку збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової валюти в 2009 році з 0,5% до 0,2%.

Про це йдеться в законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 р. № 835-VI.

Нагадаємо, Національний банк України і комерційні банки вже декілька років виступають за відміну цього збору.

В Україні існує збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти до держбюджету. Надалі кошти, що надійшли, перераховуються до Пенсійного фонду країни.

У 2007 році ставка збору становила 1%, а з 1 січня 2008 року вона встановлена на рівні 0,5% від суми операції.