Ющенко: конституційна реформа і перетягування влади - це зовсім різні речі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує урядовий проект закону про Кабінет міністрів.

Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму коментарі щодо деяких питань соціально-економічного розвитку країни, які були предметом розгляду на засіданні Кабміну 28 вересня, В.ЮЩЕНКО зазначив: "Існуючим проектом ми знову зміщуємо центр впливу, хоча головна ідея полягає у збалансуванні владної системи. У законопроекті не запропоновано вирішення таких ключових питань, як взаємодія глави держави і виконавчої влади, взаємодія виконавчої і судової гілок влади тощо. Я вже не кажу про питання інституту державної служби, зокрема запровадження посад державних секретарів, що залишились поза увагою документа».

Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що Закон про Кабінет Міністрів повинен бути прийнятий найближчим часом. «Це – вимога Універсалу національної єдності, про виконання якого треба вести окрему розмову, не в стінах уряду, а в публічному форматі, звітуючись перед суспільством”, - сказав він.

Президент також підкреслив, що Україна виявила нову якість економічної стабільності, яка має бути підкріплена політичною стабільністю, зокрема ефективним механізмом взаємодії всіх гілок влади. «Я категорично закликаю не асоціювати процес введення в дію конституційної реформи із перетягуванням влади. Нам потрібний механізм ефективної взаємодії з усіма гілками влади. Як Гарант Конституції я відповідаю за збереження балансу у владі й суспільстві. Сподіваюсь – ми досягнемо порозуміння», – додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду був ухвалений прект Закону про Кабінет міністрів України.