Російський експерт: у Газпрому проблем більше, ніж може здатися

Російська Федерація шляхом припинення поставок газу до України намагається продемонструвати країнам Європейського Союзу, що, незважаючи на різке здешевшання нафти, їм не варто очікувати такого ж значного подешевшання російського газу.

Таку думку висловила в інтерв’ю УНІАН президент Фонду регіональних стратегічних досліджень (Москва) Марина ЛУЖИКОВА.

За її словами, «Газпром», доходи якого є головним джерелом наповнення бюджету Росії, втрачає свої сильні позиції через економічну кризу, що, у свою чергу, загрожує внутрішній стабільності РФ.

За даними експерта, росіянам досі не вдалося домовитися про ціну газу з Туркменістаном та Узбекистаном, які хочуть збільшити свої прибутки, але в умовах кризи не можуть підвищити вартість газу європейським споживачам і тому хочуть, аби «Газпром» поділився з ними своїми прибутками.

«На позицію азійських країн впливає завеликий, з їхньої точки зору, зиск, що отримує «Газпром» як монополіст», - сказала експерт.

За таких умов, додала М.ЛУЖИКОВА, росіяни намагаються максимально мінімізувати можливе падіння цін на газ для європейців, для чого використовують Україну.

«Україна стає своєрідним хлопчиком для биття, на прикладі котрого Європа має побачити, що про зниження ціни можна забути», - відзначила М.ЛУЖИКОВА.

Аналітик також зауважила, що значно послабшав постійний аргумент «Газпрому» про намір поставляти газ до Китаю замість Євросоюзу, оскільки у нинішніх умовах китайці стають усе сильнішими і починають самі диктувати умови.

За її словами, Китай міг «посприяти» тому, аби Росія не змогла домовитись про поставки газу, зокрема, з Туркменістаном.

«Більш гнучка китайська дипломатія все більше поширює свій вплив на газових експортерів з країн Центральної Азії, зменшуючи не тільки російський, але й американський вплив», - сказала експерт.

Крім цього, на її думку, «Газпром» хоче вчергове продемонструвати ненадійність України як транзитера російського газу, для того, аби пришвидшити будівництво Північного газопроповоду, спорудження якого через фінансову кризу значно сповільнилось.

«Більше того, під загрозою постала участь деяких провідних інвесторів. Наприклад, у Німеччині все частіше лунають голоси проти даного проекту. Особливо, це стосується промислових кіл, котрі підтримують Федерального канцлера Ангелу МЕРКЕЛЬ, за версією яких «Північний потік» – проект, вигідний лише групі колишнього канцлера Герхарда ШРЕДЕРА і протирічить безпеці Німецької держави як такої», - зазначила М.ЛУЖИКОВА.

За словами експерта, Росія перекриттям газу вкотре хоче продемонструвати свою силу і наголосити, що усі важливі справи на пострадянському просторі необхідно вирішувати з нею віч-на-віч.

Як відомо, ціни на нафту на світових ринках впали з пікових майже 150 доларів за барель у липні 2008 року до менш як 40 доларів у грудні минулого року.

Ціни на газ для споживачів у ЄС, які, за даними експертів, у вересні минулого року становили 480-520 доларів за тисячу кубометрів, визначаються за формулою, в основі якої - ціна на нафту.

1 січня 2009 року ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняли і запевняють, що перебоїв з постачанням газу до Європи не буде.

3 січня Польща, Румунія, Болгарія та Угорщина заявили про скорочення поставок газу через Україну після чого стало відомо, що 5 січня у Брюсселі відбудеться спеціальне засідання представників ЄС з українсько-російської газової проблеми.