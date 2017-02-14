Екс-генерала СБУ, який закликав до держперевороту, оголосили у міжнародний розшук

Колишнього генерала СБУ, який закликав до до повалення конституційного ладу та захоплення влади, оголошений в міжнародний розшук. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Зазначається, що Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього генерала СБУ.

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Підкреслюється, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, поширив у ЗМІ матеріали із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Зараз фігуранта справи оголошено в міжнародний розшук. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

У той же час у ГПУ не називають ім’я генерала.

Як повідомляв УНІАН раніше, Печерський райсуд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва.