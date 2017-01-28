Суд не дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва

Про це йдеться в ухвалі суду від 25 січня.

Згідно з текстом документа, ГПУ підозрює Клюєва у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства, а також в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством.

Повідомлення про зміну раніше оголошеної підозри Клюєву складено 15 березня 2016 року. Стороною обвинувачення стверджується, що суть обґрунтованої підозри Клюєва полягає в незаконних діях останнього як колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України, які проявились у виконанні протиправної вказівки колишнього президента Віктора Януковича з організації здійснення в період з 22 по 29 листопада 2013 незаконного розгону учасників акції протесту, які перебували на Майдані Незалежності в Києві.

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28 лютого 2014 року Клюєва було оголошено у розшук. СБУ встановила, що Клюєв перебуває на території Росії.

В свою чергу слідчий суддя вирішив, що наведені у клопотанні доводи сторони обвинувачення про виклик обвинуваченного до слідчого шляхом відправлення йому поштовим зв'язком письмових повідомлень під час проведення досудового розслідування не підтверджені в судовому засіданні належними доказами, оскільки матеріали, додані до клопотання, таких доказів не містять.

Також суд вирішив, що інформація про перебування Клюєва на території РФ є припущенням і документально не підтверджена. У зв'язку із цим суд повернув клопотання Генпрокуратурі як таке, що не відповідає нормам Кримінально-процесуального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2016 року ГПУ провела обшуки у Клюєва в рамках розслідування справи Майдану.