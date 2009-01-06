Ющенко направив телеграму керівництву Європейського Союзу

Президент України Віктор Ющенко направив телеграми керівництву Європейського Союзу, а також керівникам європейських держав – споживачів російського природного газу. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Вважаю за необхідне поінформувати Вас, що на ранок 6 січня 2009 року ВАТ «Газпром» різко скоротив постачання газу в Україну для подальшого транзиту європейським споживачам», – йдеться у телеграмі Глави Української держави.

Як зазначає Президент України, «станом на 23.00 5 січня 2009 року російського природного газу було поставлено на східний кордон України 262 млн. м3, на 9.00 6 січня – 93 млн. м3, а на 11.30 6 січня – 73 млн. м3».

Отже, на думку Віктора Ющенка, російська сторона має намір значно скоротити або й припинити транзит російського природного газу через територію України до європейських споживачів.

«Принагідно інформую, що Україна використовує для власних споживачів виключно газ власного видобутку та газ, закачаний в українські підземні сховища, який повністю оплачений Україною», – наголошує Президент України Віктор Ющенко.