Чи готові ви терпіти віялові відключення через блокаду на Донбасі? - опитування УНІАН

Наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, через які антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій Донбасу для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання були зупинені 10 лютого 2017 року.

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При цьому за даними компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", наявних запасу антрациту (842 тисячі тонн на 12 лютого) може вистачити на 40 днів. Водночас після того, як будуть вироблені всі запаси антрациту, доведеться вдатися до відключень електроенергії для споживачів за спеціально розробленим графіком.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися думкою своїх читачів, чи готові вони терпіти віялові відключення електроенергії через блокаду на Донбасі?