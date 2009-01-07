Нафтогаз: сьогодні, без попередження, о 7.45 Росія припинила транзит

Сьогодні о 7.45 Росія повністю припинила поставки газу європейським споживачам через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

Він також повідомив, що газотранспортна система України перейшла на роботу в автономному режимі.

«Без попередження української сторони російська сторона закрила останній перехід російського газу до України «Суджа Велика» і таким чином зупинила експорт російського газу до Європи. Українська сторона, природно, повинна була ухвалити рішення про перехід ГТС на роботу в автономному режимі… На сьогодні система працює на Україну», - сказав О.ДУБИНА.

Він повідомив, що з 1 січня через територію України на експорт до Європи пройшло близько 1 млдр. 432 млн. кубометрів російського газу, для транспортування якого було використано 72 млн. куб. газу, піднятого з українських сховищ.

При цьому О.ДУБИНА підкреслив, що інформація, яка з`явилася в деяких ЗМІ про те, що газовий перехід перекрила українська сторона, не відповідає дійсності, оскільки в української сторони немає технічної можливості це зробити.

«Закрити засувку на «Суджі Великій» можна тільки з російської сторони. Україна не може фізично закрити і не пустити (газ). Якщо Росія сьогодні ухвалить рішення і відкриє всі 6 потоків – то всі ці 6 потоків відкриються з її волі, а не з нашої», - сказав О.ДУБИНА, підкресливши, що рішення про перекриття поставок газу європейським споживачам було ухвалене виключно російською стороною.