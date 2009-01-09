В Єврокомісії заявляють, що домовилися про газовий моніторинг
11:39, 09 січня 2009Політика
2626
Еспуні коментує хід переговорів
|Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.
«Зараз є детальна домовленість про моніторингову місію», - сказав він.
За його словами, з моменту завершення переговорів в Брюсселі вчора ввечері, Комісія мала ще кілька контактів з російською та українською сторонами. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, зокрема, провів телефонну розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС – з російськими колегами.
«Тепер терміново необхідно розпочати постачання газу до ЄС без подальших затримок», - зазначив представник Єврокомісії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter