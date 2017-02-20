Путін відреагував на смерть Чуркіна
21:50, 20 лютого 2017Політика
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Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю постійного представника Російської Федерації при ООН Віталія Чуркіна.
Володимир Путін / REUTERS
Про це повідомили у прес-службі Кремля.
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"Путін висловив співчуття рідним і близьким, а також колективу МЗС Росії у зв'язку зі смертю постійного представника Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй, представника Росії у Раді Безпеки ООН Віталія Чуркіна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, постпред РФ при ООН помер 20 лютого у віці 64 років в Нью-Йорку. Чуркін очолював постійне представництво Росії при ООН з 2006 року.
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