Під КС мітингують проти зняття мораторію на продаж землі

За словами голови підкомітету ВР з прав людини і лідера партії “За життя” Вадима Рабіновича, головна вимога демонстрантів — не дати депутатам від правлячої коаліції через Конституційний Суд скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі в обхід голосування у Верховній Раді.

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“У Конституційному Суді готується головна „зрада“ з продажу української землі. Сьогодні суддям дали зарплату 480 тис. грн в місяць плюс надбавки і довічну виплату цієї суми тільки за те, щоб вони „підмахнули“ папір в обхід голосування у Верховній Раді — депутатське звернення від правлячої коаліції, яке позбавляє українців їх землі. Сьогодні вирішується доля України”, — заявив на мітингу народний депутат України Вадим Рабінович.

Лідер партії “За життя” також закликав своїх прихильників боротися за власні права, щоб не допустити зняття мораторію на продаж землі.

“Ми будемо боротися за краще життя. Ми повинні сказати цій владі, що якщо потрібно буде, ми прийдемо до кожного чиновника і витягнемо його з крісла. Ми не дамо продати землю України, тому що ми відповідальні за країну, за майбутнє, за своїх дітей — і ми залишимо їм нашу українську землю. Ніхто не зможе залякати нас — народ України, який бореться за свої права ”, - заявив Вадим Рабінович, додавши що, на його думку, судді Конституційного Суду повністю дискредитували себе зв’язками з попередньою владою, а тому не зможуть діяти об’єктивно.

“Ці судді, які вже показали себе вірними слугами при Януковичі, які вже не раз міняли в країні устрій і закони, хочуть ще й залишити український народ без землі. Ми будемо боротися до останнього, щоб цього не сталося. Народу рот не заткнути. Сьогодні ми привели сюди 7 тисяч осіб, а завтра під стінами Конституційного Суду будуть десятки тисяч", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, днями перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк повідомив на своїй сторінці в Facebook, що допускає зняття мораторію на продаж землі вже восени цього року. За його словами, це може статися, після того як Конституційний Суд України розгляне пропозицію 55 народних депутатів з цього питання. Подібні заяви призвели до мітингів протесту, організованих політичною партією “За життя” під стінами Конституційного Суду в Києві.

У свою чергу, інші опозиційні політичні сили України поки ніяк не прокоментували можливість зняття мораторію на продаж землі рішенням Конституційного Суду.