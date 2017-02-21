Рішення РНБО щодо зняття блокади поставок вугілля з Донбасу є, але немає бажання застосовувати силу - Тука

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука після засідання уряду.

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Відповідаючи на питання, чи планує уряд приймати рішення з розблокування, він зазначив: «Є рішення РНБО, бажання застосовувати силу ні в кого немає. Прем’єр висловив ініціативу сісти за стіл переговорів. Я зустрічався з людьми, скажу відверту – чимало з організаторів цієї акції просто дезінформовано. Величезна кількість інформації, яка їм подається, не відповідає дійсності, це відверта маніпуляція та брехня».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, по яких вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів, мінімум, 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електроенергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.