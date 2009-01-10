У понеділок Тимошенко поїде у Євпаторію

У понеділок, 12 січня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вручатиме ключі від квартир громадянам, які постраждали внаслідок вибуху в Євпаторії.

Як передає Урядовий портал, автобус для журналістів відправляється о 8:00 з міста Сімферополя (проспект Кірова, 13).

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 8050 498 82 63, 8050 393 93 99.

О 14:00 прем’єр-міністр візьме участь у відкритті другої черги навчального корпусу Кримського республіканського закладу Міжрегіонального центру трудової, медично-соціальної та професійної реабілітації інвалідів у Євпаторії по вулиці Тухачевського, 22.