Триденні переговори Нафтогазу з Газпромом завершилися нічим

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА повідомив, що триденні переговори з РАО «Газпром» щодо поставок газу в Україну завершилися безрезультатно. Про це він сказав журналістам в аеропорту «Бориспіль» в суботу ввечері, повертаючись з переговорів у Москві.

За словами О.ДУБИНИ, ціна на газ, запропонована російською стороною для України, становить 450 доларів за тисячу кубометрів. «Такої ціни майже немає в Європі», - зазначив керівник «Нафтогазу України».

Як заявив О.ДУБИНА, надалі переговори мають відбуватися на вищому рівні.