Тимошенко зустріла Тополанека в аеропорту
22:07, 10 січня 2009Політика
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Чеський прем`єр прибув до Києва
Прем’єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК прибув до Києва з Москви, де проводив переговори з керівництвом Росії щодо відновлення транспортування природного газу в Європу через Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту “Бориспіль” М.ТОПОЛАНЕКА зустрічала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері передбачаються переговори Ю.ТИМОШЕНКО з М.ТОПОЛАНЕКОМ, після яких може відбутися підписання протоколу про створення міжнародної комісії з контролю за постачанням та транспортуванням газу з Росії в Україну.
Цей протокол в суботу підписали Євросоюз та Росія.
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