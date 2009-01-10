Тимошенко зустріла Тополанека в аеропорту

Прем’єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК прибув до Києва з Москви, де проводив переговори з керівництвом Росії щодо відновлення транспортування природного газу в Європу через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту “Бориспіль” М.ТОПОЛАНЕКА зустрічала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері передбачаються переговори Ю.ТИМОШЕНКО з М.ТОПОЛАНЕКОМ, після яких може відбутися підписання протоколу про створення міжнародної комісії з контролю за постачанням та транспортуванням газу з Росії в Україну.

Цей протокол в суботу підписали Євросоюз та Росія.