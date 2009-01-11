Україна і Росія підготували по два проекти, а ЄС розглядає п'ятий

Прем`єр-міністр Чехії Мірек ТОПАЛАНЕК заявляє, що між Україною і Росією залишаються неузгодженими низка технічних деталей по тексту протоколу про створення міжнародної комісії з контролю за транспортуванням газу з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОПОЛАНЕК заявив сьогодні в Києві в ході переговорів в уряді України за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Наскільки я розумію, залишаються невирішеними кілька деталей, але моя мета полягає не у вирішенні технічних деталей», - сказав М.ТОПОЛАНЕК, підкресливши, що він взяв на себе роль щодо розблокування недовіри, що виникла між Україною і Росією.

Прем`єр-міністр Чехії повідомив, що кожна зі сторін - Україна і Росія – підготували по два проекти відповідного протоколу. «Дуже складно наполягати на тому, щоб Україна підписала документ, підготовлений Росією, або Росія підписала той документ, який підготувала Україна. Ми повинні були після консультацій з обома сторонами скласти п`ятий варіант, який вам і запропонували», - додав він.

М.ТОПОЛАНЕК підкреслив, що європейська сторона розглядає п`ятий варіант проекту протоколу як документ, що дозволяє відновити транзит газу і який передбачає взаємний обмін експертами. «Після більш ніж п`ятигодинної розмови з прем`єр-міністром ПУТІНИМ і головою правління «Газпрому» МІЛЛЕРОМ ми домовилися, що вбудуємо в цей проект всі ваші пропозиції. Європейський комісар ПІБАЛГС (єврокомісар по енергетиці Адріс ПІБАЛГС – УНІАН) підписав копію цієї угоди і підпише оригінал, якщо це буде необхідно. Ми не можемо допустити, щоб знищувалася газова система цілої Європи», - заявив М.ТОПОЛАНЕК.

У свою чергу, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз підкреслила, що Україна була і залишається надійним партнером Росії у галузі транспортування газу до Європи. «Якщо газ подаватимуть в систему, ми будемо його транспортувати безперешкодно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава українського уряду також наполягає на оприлюдненні результатів діяльності експертів, які вивчали ситуацію по фактах нібито несанкціонованого відбору Україною російського газу.

«Росія в Брюсселі не підписала протокол, підписаний Єврокомісією і Україною, але ми сьогодні готові йти назустріч для того, щоб зробити все залежне від України, у тому числі і політичні, і технічні кроки, щоб Європа одержувала природний газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.