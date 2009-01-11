Підписаний протокол є для України жорсткішим, ніж попередній варіант

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що підписаний протокол про взаємний допуск експертів на газотранспортні системи і створення багатобічної моніторингової комісії за транзитом газу є для України жорсткішим, ніж його попередній варіант, підписаний віце-прем`єр міністром Григорієм НЕМИРЕЮ в Брюсселі 9 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ за підсумками переговорів в Києві, які завершилися в ніч з суботи на неділю.

«Є така позиція, яка достатньо істотно обговорювалася Україною – це доступ до контролю газових сховищ України, але тільки в тій частині, в якій необхідно для забезпечення стабільності транзиту російського газу до Європи. З російської сторони не передбачено цим протоколом контролю сховищ Російської Федерації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час прем`єр-міністр підкреслила, що положення про допуск експертів до контролю за транзитом газу, а також до поставок газу в українську газотранспортну систему є дзеркальними для української і російської сторін.