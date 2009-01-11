Президент Росії дав вказівку поки що не відновлювати транзит

Наявність підписаного всіма сторонами документа про моніторинг транзиту газу через територію України та присутність спостерігачів у місцях контролю як і раніше залишаються необхідними умовами для відновлення постачань газу з Росії, заявив президент РФ Дмитро Медведєв.

"Наша позиція щодо дій в ситуації, яка виникла в результаті протиправних вчинків України - крадіжки газу, яка тривала в результаті досить тривалий час, залишається тією самою", - заявив Медведєв у неділю на робочій зустрічі в своїй заміській резиденції з віце-прем`єром Ігорем Сєчіним.

"Ми розпочнемо відновлення транзиту тільки за наявності двох умов", - сказав президент РФ.

Медведєв пояснив, що перша умова - "це наявність підписаного всіма сторонами документа, який текстуально відповідає документові, підготовленому, узгодженому і підписаному російською стороною".

Другою умовою, за словами голови держави, є "реальна присутність спостерігачів у місцях, де здійснюватиметься контроль - на українських кордонах і в підземних сховищах газу".

"За наявності цих двох умов буде здійснено відкриття транзиту. Ми готові зробити це, щойно всі умови будуть виконані. Чим швидше це буде зроблено, тим простіше буде вийти з цієї ситуації, яку створила для європейських споживачів і всіх учасників цього процесу Україна", - цитує РІА "Новости".

Він попросив Сєчіна "надалі керуватися саме цим і регулярно доповідати про ситуацію".