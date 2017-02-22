Янукович із Ростова шле листи лідерам Європи зі скаргами на Майдан

Така пропозиція міститься в його зверненні до лідерів ФРН, Франції, Польщі, керівникам Ради Європи, ПАРЄ та Європарламенту, а також у листах до президентів РФ і США, як повідомляє ТАСС.

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Так, у своєму зверненні Янукович також просить "вжити дії, спрямовані на захист основних прав людини на Україні, відновлення демократії і верховенства права", в тому числі "ініціювати створення спеціальної комісії Ради Європи для проведення моніторингу розслідування злочинів, вчинених на Майдані".

Як повідомляв УНІАН, печерський районний суд Києва надав адвокатам 17 днів на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно екс-президента України Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді.