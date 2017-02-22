У МЗС Росії заявили, що сьогодні тіло Чуркіна буде відправлене на батьківщину

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

«Вчора ввечері за московським часом ми з подивом ознайомилися з витоками в ЗМІ США, в яких йшлося про хід дослідження причин смерті російського постпреда. Ми вважаємо, що ця інформація повинна передаватися російській стороні передусім офіційними каналами для того, щоб була поінформована сім'я, рідні в першу чергу повинні знати про результати експертизи», - сказала Захарова.

Вона підкреслила, що російська сторона виходить із того, що американська сторона буде повністю віддана взятими на себе зобов'язаннями. «І більше ми не будемо дізнаватися про такі речі через витоки в засобах масової інформації. Безумовно, ми будемо вас інформувати про офіційно отримувану інформацію», - сказала Захарова.

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Вона повідомила, що сьогодні з Чуркіним попрощається колектив постійного представництва, керівництво дипкорпусу та секретаріату ООН.

«Цього ж дня, 22 лютого, труну з тілом Чуркіна буде відправлено до Росії. Вона має прибути регулярним рейсом російських авіаліній у супроводі рідних до Москви 23 лютого», - сказала Захарова.

За її словами, жалобні заходи в Москві заплановано на 24 лютого.

Водночас, як повідомило видання Associated Press, для встановлення причини смерті Чуркіна судмедекспертам необхідно кілька тижнів.

Чуркін помер 20 лютого в Нью-Йорку, 21 лютого йому виповнилося б 65 років.