Для встановлення причини смерті Чуркіна судмедекспертам потрібно кілька тижнів – АР

Як повідомляє Associated Press, медичні експерти прийшли до висновку, що необхідне подальше вивчення причин смерті Чуркіна, яке, зазвичай, включає в себе токсикологічний аналіз та інші скринінги. Вони можуть зайняти кілька тижнів.

Медичний експерт несе відповідальність за розслідування випадків смерті, спричиненої злочинним насильством, нещасним випадком, самогубством, випадків раптової загибелі, коли людина здавалася здоровою або померла в незвичайній чи підозрілій манері.

Випадок Чуркіна був переданий в офіс судмедекспертизи в лікарні Нью-Йорку.

Москва поки не назвала дату похорону Чуркіна.

Як повідомляв УНІАН, Чуркін помер 20 лютого 2017 року, 21 лютого йому виповнилося б 65 років.

21 лютого постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко, відкриваючи засідання, запропонував членам Радбезу вшанувати хвилиною мовчання смерть Віталія Чуркіна.

Після хвилини мовчання представник російської делегації сказав, що російські дипломати "вдячні за теплі слова і вираження співчуття у зв'язку з непоправною втратою, яку зазнала Росія".