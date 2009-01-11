Путін: ЄС міг би вчинити з Україною, як Росія з Білоруссю

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін запропонував Євросоюзові надати Україні кредит, якщо українській економіці бракує ресурсів.

"Якщо бракує ресурсів на сьогоднішній день, економіка не готова, вона енерговитратна, дайте їм кредит", - сказав Путін в інтерв`ю німецькому телеканалові АРД, яке вийде в ефір 14 січня.

Він нагадав, що Росія дала Білорусі кредит у розмірі 2 мільярдів доларів. Прем`єр зазначив, що Росія з Білоруссю в контракті зафіксували протягом трьох років перейти на ринкове ціноутворення. "І щороку підвищуємо цю ціну, попри негативне ставлення з боку білоруських партнерів. У нас теж чимало суперечок, і все-таки Білорусія платить", - зазначив Путін.

"Що стосується зміни в економіці пострадянських країн - це стосується не тільки України, а й Росії, Білорусії, Казахстану - якщо не буде виразних ринкових сигналів щодо цін на енергоносії, то економіки ніколи не прагнутимуть до енергозбереження, і ніякими адміністративними заходами перейти до економії енергоресурсів неможливо", - додав глава уряду РФ.

РІА “Новости”