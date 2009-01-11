Уповноважений Ющенка називає несолідною поведінку Росії

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає несерйозною і несолідною поведінку Росії, яка не відновила постачання газу через Україну після підписання моніторингового протоколу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1" у неділю.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зауважив, що ще 10 січня Росія обіцяла відновити постачання газу, як тільки буде підписано цей документ.

Документ був підписаний близько 1-ї чи 2-ї ночі у Києві. Всі про це знають. Але від того, що підписаний документ, газ не з`явився. І сьогодні ми чуємо під кінець дня, що ще є якісь начебто причини. Це несерйозно, несолідно, і так не повинен вести себе стратегічний партнер по відношенню до України, а також по відношенню до Європи", - зазначив він.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, Росія "чудово знає", який документ підписала українська сторона.

«Якщо лунають такі несерйозні заяви (про те, що Росія не отримала копії підписаного Україною протоколу), це означає, що Росія вже не довіряє не тільки Україні, до цього ми вже звикли, а й Європейській комісії, і керівництву Чеської Республіки, главі уряду Чехії. Це не гарно", - зауважив уповноважений Президента.

Він також повідомив, що практично всі 7 груп європейських спостерігачів у неділю роз`їхалися на точки на Заході України, з яких здійснюється експорт газу до Європи, а також на газовимірювальні станції на російській території.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також констатував наявність "інформаційної війни" з російського боку проти України. Однак він зазначив, що останнім часом побував у багатьох столицях європейських держав, роз’яснюючи позицію України.

"Європа зрозуміла і добре усвідомлює, де насправді є причина. Не в Україні лежить причина того, що Україна не перекачує газ, якого нема", - цитує Б.СОКОЛОВСЬКОГО «Українська правда».