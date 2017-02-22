Вища рада правосуддя не припинила повноваження Гречківського, який вимагав півмільйонний хабар

Як передає кореспондент УНІАН, рада правосуддя відмовилась задовольнити звернення заступника генерального прокурора Юрія Столярчука, у якому він просив зупинити на 4 місяці повноваження Гречківського до закінчення проведення стосовно нього досудового розслідування та/або судового розгляду кримінального провадження.

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Своєю чергою прокурор ГПУ Андрій Паршутін у коментарі УНІАН зазначив, що, попри це рішення, прокуратура продовжить розслідувати кримінальне провадження проти Гречківського й незабаром передасть його до суду.

«Ми працюватимемо далі, будемо наполягати на своєму, передаватимемо справу до суду. Найближчим часом ми передамо справу в суд. Ми сподіваємося, що це займе менше часу, ніж 4 місяці», - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ спільно з СБУ викрили члена ВРЮ Гречківського у вимаганні 500 тис. дол. Також було затримано посередника - арбітражного керуючого, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів. Гречківському висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Своєю чергою Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і жодних доказів проти нього ГПУ не має.

22 вересня 2016 року суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.

У вересні Вища рада юстиції, яка згодом була реорганізації у Вищу раду правосуддя, відмовилась задовольнити клопотання Генпрокуратури про ініціювання звільнення Гречківського з посади члена ВРЮ.