Генпрокуратура вручила підозру члену ВРЮ в намаганні отримати хабар у півмільйона доларів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВРЮ.

Пізніше стало відомо, що йдеться про Павла Гречківського, передає Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Гречківського, як відомо, викрили у вимаганні 500 тис. доларів.

«ВРЮ керується принципом нульової толерантності до корупції. Будь-які прояви впливу на суд і суддів, в тому числі через корупційні механізми, є неприпустимими. Сподіваємося, що ця справа буде розслідувана максимально швидко та об’єктивно», - зазначили у відомстві.

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«Ми звернулися до члена ВРЮ, якого стосується оголошена інформація, з пропозицією призупинити його діяльність як члена ВРЮ до завершення цього розслідування. Також висловлюємо надію, що ця ситуація не буде використана в політичних цілях, у тому числі неправомірного впливу на ВРЮ», - додали у ВРЮ.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - зазначив генпрокурор

Луценко додав, що підозрюваний член ВРЮ викликаний в ГПУ.