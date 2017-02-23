У МЗС заявили, що узгоджують з американською стороною дату візиту Порошенка до США

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв сьогодні журналістам у Києві.

«Ми працюємо з американською стороною, щоб визначити дату цього візиту», - заявив він.

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Як повідомлялося, на початку лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що візит президента України Порошенка до США має відбутися у найближчі тижні. "Візит відбудеться найближчими тижнями. Ми працюємо по логістичних датах. Нам потрібно підготувати його найкращим чином. Але є чітка домовленість про зустріч найближчим часом", – підкреслив глава МЗС України.

За словами Клімкіна, в ході переговорів у США українська делегація, зокрема, має намір обговорити з представниками нової адміністрації США виконання Мінських домовленостей, "хто буде гарантом їх виконання".