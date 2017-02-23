МЗС: ми працюватимемо над використанням санкційного тиску на РФ за визнання "паспортів Л/ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв журналістам в Києві.

«Президент чітко визначив, що такі деструктивні дії Кремля (указ президента РФ про визнання «паспортів» ОРДЛО) мали б звести дискусію в ЄС з нашими основними партнерами не в площину якогось полегшення санкцій, а посилення санкцій за таку агресивну політику Кремля. І ми будемо працювати з нашими головними партнерами з тим, щоб санкційний тиск на Росію як єдиний інструмент політичного впливу, щоб він зберігався та використовувався», - заявив Макеєв.

Читайте такожСША і Євросоюз єдині щодо збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод - американський посол при ООН

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права. Своєю чергою в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.