У Мінську 1 березня обговорять питання безпеки та звільнення заручників

Про це в коментарі УНІАН повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олександр Моцик.

За його словами, наступний раунд переговорів відбудеться 1 березня, під час якого, перш за все, обговорюватиметься безпекова частина Мінських угод.

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«Перш за все – це безпекові теми. Перший пункт всіх домовленостей – це припинення вогню. На жаль, до сьогодні, незважаючи на багато домовленостей, які були досягнуті раніше, позиції наших військових та цивільні об’єкти продовжують обстрілюватися російськими військами та бойовиками. Мир на Донбасі так і не настав», - зауважив Моцик.

Також, за його словами, в Мінську будуть обговорювати питання, пов’язані зі звільненням українських заручників на окупованих Росією територіях та українських політв’язнів на території РФ.

Крім того, додав Моцик, на порядку денному переговорів – питання гуманітарно-економічного характеру, які зараз є на Донбасі, питання біженців, тимчасово переміщених осіб та політичні питання.