Дипломат про визнання Росією "паспортів Л/ДНР": це відкат у Мінському процесі

Як він заявив у коментарі УНІАН, Росія хоче хазяйнувати на Донбасі як на своїй території.

«Ніхто не очікував, що Кремль видасть саме такий указ (про визнання документів («Л/ДНР»), але сама поведінка Кремля – хазяйнувати на Донбасі як на своїй території, вона очевидна, і тому як один з елементів цієї поведінки та політики є цей указ, який є порушенням суверенітету України з точки зору міжнародного права», - заявив Моцик.

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«Росія намагається впроваджувати елементи свого верховенства на українській території і це відкат у Мінському процесі, цей указ означає для України додаткові складнощі», - додав Моцик.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права.

Основні партнери України засудили визнання Росією «паспортів» так званих «ДНР» та «ЛНР».