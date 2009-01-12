Газпром: на газові переговори України і РФ вплинули інтереси США

На переговори України і Росії щодо газу вплинуло підписання Києвом декларації про партнерство з Вашингтоном.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«19 грудня було укладено угоду про стратегічне партнерство між Україною і США. Ми документа не маємо, але, за нашою інформацією, один з пунктів був присвячений розгляду питання про транзит газу», - сказав він.

Представник «Газпрому» висловив подив появою цього пункту в угоді між Україною і США, відзначивши, що США не займаються ні видобутком, ні транзитом газу до Європи.

«Європейські країни навряд чи були інформовані про таку чудову угоду», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він також відзначив, що ця декларація, очевидно, й вплинула серйозно на хід переговорів.

Крім того, О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що за інформацією, що її має «Газпром”, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО погодила комерційні умови постачань газу до України ще в грудні, проте Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив главі “Нафтогазу України” Олегу ДУБИНІ підписувати договір.