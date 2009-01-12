Відмова Росії від газового меморандуму ще не надійшла

Заява Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про фактичну відмову виконувати газовий меморандум, підписаний прем`єр-міністрами України і Росії у жовтні 2008 року, ще раз свідчить про непослідовність позиції Росії у веденні газових переговорів.

Про це в коментарі УНІАН заявив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Це свідчить про те, що російська сторона, на превеликий жаль, непослідовна, якщо це, звичайно, відбудеться (якщо Росія дійсно відмовиться виконувати умови меморандуму – УНІАН)», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що на сьогодні Росія відмовилася виконувати умови двостороннього меморандуму в односторонньому порядку лише в усній формі. Однак, керуючись етикою і практикою міжнародних відносин, денонсація документа повинна відбуватися у такій же формі, в якій угода була досягнута.

«Раз цей меморандум був укладений у письмовій формі, ми повинні одержати письмову відповідь про дененонсацію. Однак поки що її, на скільки мені відомо, немає. Можливо, у Кабмін вона і надійшла, тому що йдеться про документ, підписаний прем`єр-міністрами. Але якщо це відбудеться (буде отримане письмове підтвердження про вихід із меморандуму), то це буде ще одним дуже чітким доказом непослідовності та абсолютно нелогічної політики нашого партнера», – заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він висловив надію, що ця «турбулентна фаза» в українсько-російських відносинах незабаром мине, і сторони зможуть прийти до нормальних взаємин.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2008 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН підписали меморандум, згідно з яким ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» укладають прямі договори на постачання газу до України, при цьому ціна на газ, що купується Україною у Росії, і тариф на транзит газу через територію України мають бути підвищені до рівня європейських упродовж трьох років.

Сьогодні, 12 січня, Ю.ТИМОШЕНКО висловила упевненість, що контракт на постачання газу до України в 2009 році буде підписано відповідно до умов цього меморандуму.

Сьогодні ж, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ у телефонній розмові з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ заявив, що положення Меморандуму про співпрацю в газовій сфері між урядами Росії і України від жовтня 2008 року втратили силу і не можуть бути основою для подальших переговорів.