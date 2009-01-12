Затулін про Хмельницького, Ющенка та знак у потрібний момент

Депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН виключає, що для входження південних і східних регіонів України до складу Росії достатньо «в потрібний момент подати знак».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це К.ЗАТУЛІН сказав під час Інтернет-прес-конференції на сайті політичної партії «Єдина Росія».

«Думаю, ви перебільшуєте не лише таку готовність, а й ступінь легкості, з якою Росія, не думаючи про всі наслідки, могла б "просто подати знак". Якщо все так просто, як вам здається, то нічого і не втрачено: Росія в потрібний момент "подасть знак", а весь південний схід України ухвалить рішення», - сказав К.ЗАТУЛІН, відповідаючи на питання читача, чому Росія не подала знак після першого Севєродонецького з`їзду для входження південного сходу України до складу РФ.

«Насправді, навіть Переяславська рада, чию чергову річницю цими днями ми відзначаємо, була підсумком багаторічних переговорів між Московським царством і Україною Богдана Хмельницького, "гетьмана російського народу", - додав він.

На його думку, за роки свого правління Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зміг запропонувати країні об`єднувальну ідею.

«Навпаки, він робить все можливе, щоб налаштувати одних проти інших, нав`язати країні і людям свої однобокі погляди. Враховуючи те, що Україна вступила (а, насправді, й не виходила) в передвиборний рік, немає нічого дивовижного, що політичний потопаючий хапається за соломинку (в даному випадку, за будь-яке загострення з Росією). Симпатії більшості населення це йому не приносить, але сьогодні йому не до жиру - він бореться з Юлією ТИМОШЕНКО за більшість в меншості», - сказав він