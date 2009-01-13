Кріль вважає, що комуністи вдало подоїли двох корів: Кремль і Тимошенко

Народний депутат України, лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ стверджує, що “ретельно спланований Кремлем” газовий конфлікт реалізовують комуністи та БЮТ.

«Газовий конфлікт-2009 ретельно планувався Кремлем. До виконання плану були залучені традиційні партнери Москви – комуністи. Вони змогли витиснути максимум користі для себе і фінансово подоїти одночасно дві корови: Кремль і ТИМОШЕНКО», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи роль комуністів у газовому конфлікті між Україною і РФ, повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”.

На думку І.КРІЛЯ, спочатку, щоб реалізувати сценарій усунення Віктора ЮЩЕНКА з посади Президента, комуністи на прохання прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО “постійно провокували політичні конфлікти”. «З іншого боку, це дало змогу також прикривати безпорадність уряду перед економічною кризою», - наголосив народний депутат.

Лідер “Єдиного Центру” вважає, що “вже найближчим часом СИМОНЕНКО, ВІТРЕНКО, КОНОВАЛЮК та інші «найманці» активізуються для паплюження української позиції в газовій війні”. «При цьому, - вважає народний депутат, - вони мовчатимуть про те, що причинами газової кризи є некомпетентність та бездієвість уряду ТИМОШЕНКО».

«Вже у січні комуністи почнуть відпрацьовувати російське замовлення на проведення акцій протесту проти євроатлантичної інтеграції України та Президента Віктора ЮЩЕНКА. Для прикриття БЮТ комуністи мають стати рушійною силою у завершенні політичної реформи за сценарієм ТИМОШЕНКО-ПУТІНА», - наголосив І.КРІЛЬ.

Він вважає, що основне завдання цього сценарію – передача Росії контролю над українською ГТС в обмін на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

«Розробляючи такий сценарій із комуністами та Кремлем, ТИМОШЕНКО не очікувала, що все обернеться настільки серйозними подіями, передусім для газозалежної економіки України, яка наближається до дефолту. Тим паче не очікувала, що розвиток подій вийде з-під контролю й обернеться проти неї самої», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.