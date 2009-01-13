У Європі не бачать обіцяного газу

Єврокомісія повідомляє, що лише незначна кількість газу постачається з Росії у напрямку Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Піа АНДРІКІЕНЕ.

“Інформація, яку ми маємо, свідчить, що мало газу, або зовсім ніякого газу не постачається”, - сказала вона.

У зв’язку з чим вона заявила, що Єврокомісія закликає Росію та Україну зробити так, щоб взяті ними зобов’язання поважалися.

“Нам потрібно, щоб газ почав постачатися в якомога більших обсягах, через якомога більшу кількість пунктів”, - сказала вона.